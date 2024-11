Previsioni Meteo Correggio: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento delle temperature nel corso della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il clima. I venti saranno leggeri e le precipitazioni non si presenteranno, garantendo così un’ottima visibilità e un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 37% al 85%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,8 km/h e 3,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a condizioni di poche nuvole e un’ottima esposizione al sole. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 2,1 km/h e 4,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, favorendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18°C, con condizioni di poche nuvole e una copertura nuvolosa che scenderà al 12%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h, sempre da sud-est. L’umidità rimarrà attorno al 69%, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Le condizioni rimarranno serene, con una copertura nuvolosa che si manterrà bassa, attorno al 7%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 4,7 km/h e 6,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un clima stabile e piacevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi, con un’ulteriore stabilità atmosferica che caratterizzerà anche i giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, godendo di un clima ideale per passeggiate e attività ricreative.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 1.3 OSO max 2.2 Libeccio 80 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° Assenti 1.9 ONO max 2.6 Maestrale 82 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 2.7 NNO max 3.7 Maestrale 84 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 2.2 ONO max 3.2 Maestrale 73 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.9° perc. +17.5° Assenti 4.1 SE max 5.5 Scirocco 66 % 1025 hPa 16 poche nuvole +16° perc. +15.6° Assenti 6.6 ESE max 9.6 Scirocco 75 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 6.1 ESE max 8.2 Scirocco 82 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.2° perc. +12.8° Assenti 3.8 SE max 4.1 Scirocco 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:59

