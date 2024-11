Previsioni Meteo Correggio: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Correggio per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima variabile, con un predominio di nubi e piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno tra i 5°C e i 9°C, con un aumento dell’umidità e venti moderati provenienti da direzioni variabili. La giornata inizierà con una notte di nubi sparse, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa e a precipitazioni.

Durante la notte, Correggio avrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. I venti, provenienti da Sud Est, si presenteranno con una velocità di circa 17 km/h, creando una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una possibilità del 56% di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà parzialmente, mostrando poche nuvole e temperature che saliranno fino a 8,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 12%, mentre i venti si calmeranno, mantenendosi intorno ai 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di godere di un inizio di giornata relativamente sereno.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente, con un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 81%. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 18%.

La sera porterà con sé un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a circa 5°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale, al 100%. I venti, provenienti da Nord Est, si faranno più forti, raggiungendo velocità di 13 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno superare i 1 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di schiarite e piogge. Venerdì e Sabato potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del clima fresco e delle atmosfere autunnali troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere della bellezza della stagione, mentre è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per le eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.6° perc. +3.4° prob. 14 % 17 SE max 28.2 Scirocco 79 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.7° perc. +4.8° prob. 14 % 5.1 ESE max 7.7 Scirocco 82 % 1008 hPa 7 poche nuvole +4.9° perc. +4.9° Assenti 3.2 NO max 4.1 Maestrale 82 % 1009 hPa 10 poche nuvole +7.7° perc. +7.7° Assenti 0.6 O max 1.5 Ponente 66 % 1010 hPa 13 nubi sparse +9.1° perc. +8.2° Assenti 7 E max 7.1 Levante 57 % 1006 hPa 16 nubi sparse +7.6° perc. +5.7° Assenti 10.3 E max 17.4 Levante 66 % 1001 hPa 19 pioggia leggera +6.8° perc. +6.8° 0.51 mm 1.2 OSO max 4.6 Libeccio 77 % 998 hPa 22 pioggia leggera +5.9° perc. +3.3° 1 mm 12.6 NNE max 19.5 Grecale 90 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:41

