Previsioni Meteo Correggio: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo autunnale. Durante la giornata, si registreranno poche nuvole, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La temperatura massima raggiungerà circa 12°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 5°C durante le prime ore della notte. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 5,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 6,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 76%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di circa 9,9°C, con poche nuvole e una leggera brezza. L’umidità scenderà al 60%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La direzione del vento varierà, ma si manterrà sempre su valori leggeri.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con temperature che raggiungeranno il picco di 12°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà limitata, con solo qualche nuvola sparsa. Il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si attesterà attorno al 54%, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 7°C. Il cielo sereno continuerà a dominare, e il vento si farà più leggero, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per rimanere aggiornati su possibili variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.2° perc. +4.9° Assenti 6.7 O max 8.7 Ponente 76 % 1024 hPa 4 cielo sereno +5.6° perc. +4.3° Assenti 6.5 O max 8.1 Ponente 77 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 4.4 O max 5 Ponente 74 % 1024 hPa 10 poche nuvole +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.8 NO max 3.3 Maestrale 60 % 1024 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 2.4 ENE max 1.9 Grecale 54 % 1023 hPa 16 poche nuvole +9.7° perc. +9.3° Assenti 5.4 E max 5.7 Levante 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +7.8° Assenti 4.9 ESE max 5.4 Scirocco 72 % 1025 hPa 22 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.2 ESE max 3.5 Scirocco 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.