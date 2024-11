Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 4,5°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un lieve aumento, con massime che raggiungeranno i 8,3°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un predominio di nubi sparse e momenti di cielo coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 60%, e il vento si muoverà da Ovest-Nord-Ovest a una velocità di circa 5,4 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà leggermente, passando a poche nuvole e temperature in calo fino a 4,6°C alle 5:00.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 4,5°C a 8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 69% intorno alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 4 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 8,3°C alle 14:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 72%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un’umidità che si aggirerà attorno all’84%. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 1,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa persistente. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che non subiranno variazioni significative. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo inizio settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +5.5° perc. +4.5° Assenti 5.5 ONO max 7.1 Maestrale 63 % 1032 hPa 4 poche nuvole +4.7° perc. +3.3° Assenti 6.3 O max 7.8 Ponente 69 % 1030 hPa 7 poche nuvole +5° perc. +5° Assenti 4.2 OSO max 5.4 Libeccio 72 % 1030 hPa 10 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.2 NO max 3.2 Maestrale 67 % 1029 hPa 13 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.8 NNO max 4.8 Maestrale 71 % 1026 hPa 16 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.6 NNO max 2.8 Maestrale 82 % 1025 hPa 19 nubi sparse +6.1° perc. +6.1° Assenti 1.8 NO max 1.7 Maestrale 86 % 1025 hPa 22 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 1.3 N max 1.6 Tramontana 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:39

