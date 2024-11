Previsioni Meteo Corsico: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corsico di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione rispetto alla sera precedente.

Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno al 54%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’aria piuttosto piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, favorendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità rimarrà contenuta, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da est, mantenendo un clima fresco ma confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 10°C entro le ore notturne. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetterà alcun disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corsico nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.8° perc. +9.9° Assenti 3.4 O max 3.4 Ponente 76 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.4° Assenti 2.7 OSO max 3.1 Libeccio 75 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 1.9 O max 2.1 Ponente 75 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.5° Assenti 1.9 S max 2 Ostro 58 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.5° Assenti 2.8 SE max 3.4 Scirocco 53 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 4.5 ESE max 5.7 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +11.3° Assenti 6.2 ENE max 8.2 Grecale 73 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 6.6 ENE max 9.8 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

