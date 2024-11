Previsioni Meteo Corsico: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corsico di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 3,5°C, con una percezione termica che scenderà fino a 1,2°C. La velocità del vento varierà tra i 9 km/h e i 19,7 km/h, proveniente prevalentemente da ovest.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una condizione di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 9,6°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 7,5°C. La brezza tesa accompagnerà la mattinata, con venti che soffieranno a circa 14 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 29%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1006 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo sereno si manterranno, con temperature che toccheranno un massimo di 9,9°C. La sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 26%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1007 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 4°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, favorendo una buona visibilità. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con una leggera diminuzione dell’intensità. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 45%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corsico indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 3°C e i 10°C. Gli amanti del clima secco e sereno troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +3° perc. +0° Assenti 11.4 O max 20.4 Ponente 79 % 994 hPa 4 nubi sparse +2.4° perc. -2.2° Assenti 19.7 OSO max 38.7 Libeccio 75 % 998 hPa 7 cielo sereno +3.5° perc. +0.2° Assenti 13.6 ONO max 42.9 Maestrale 61 % 1001 hPa 10 cielo sereno +8° perc. +5.6° Assenti 14.2 NNO max 37.8 Maestrale 35 % 1005 hPa 13 cielo sereno +9.9° perc. +8° Assenti 13.1 NO max 25.2 Maestrale 26 % 1007 hPa 16 cielo sereno +7.1° perc. +4.9° Assenti 11.6 ONO max 23.4 Maestrale 36 % 1010 hPa 19 cielo sereno +5.1° perc. +2.4° Assenti 12.1 NO max 25.2 Maestrale 45 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3.6° perc. +0.7° Assenti 11.4 NO max 24.7 Maestrale 44 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:45

