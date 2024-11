Previsioni Meteo Corsico: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Corsico si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,1°C a un massimo di 19,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 51% e il 83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C. La brezza leggera proveniente da ovest garantirà un clima gradevole, con umidità al 81%. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 17,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e il vento si manterrà debole, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 19,1°C. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’83% verso le 17:00. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 67%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante l’aumento delle nubi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 14,1°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura che si attesterà intorno al 26%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà attorno al 75%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo il clima fresco ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico indicano una giornata di Sabato 2 Novembre all’insegna della serenità, con temperature piacevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per le previsioni del tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 6.1 O max 6.9 Ponente 81 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.1° perc. +12.5° Assenti 6.2 O max 7.6 Ponente 79 % 1022 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.3° Assenti 5.7 O max 8.3 Ponente 74 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 4.3 OSO max 5.3 Libeccio 57 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.1° perc. +18.4° Assenti 3.2 SSO max 2.6 Libeccio 51 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 2.3 S max 2.9 Ostro 63 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.4° perc. +14.9° Assenti 0.8 S max 1.4 Ostro 71 % 1024 hPa 22 poche nuvole +14.4° perc. +13.8° Assenti 1.8 ESE max 2 Scirocco 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:05

