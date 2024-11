Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cortona si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno, che si trasformerà in un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che raggiungeranno i 16,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 8,4°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 7,3°C alle 5:00. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’83% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% alle 7:00. Le temperature saliranno lentamente, passando da 8,7°C a 16,4°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 16,4°C a mezzogiorno, per poi scendere gradualmente fino a 12,2°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63% nel tardo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera si presenterà con cielo nuvoloso e temperature in ulteriore calo, che si attesteranno intorno ai 9°C alle 21:00. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 76%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno fresche. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significativi cambiamenti, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Cortona.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.9 NE max 3.4 Grecale 81 % 1025 hPa 5 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.8 NE max 3.6 Grecale 76 % 1025 hPa 8 cielo coperto +11.3° perc. +10.1° Assenti 3.1 ENE max 3.7 Grecale 61 % 1026 hPa 11 cielo coperto +15.9° perc. +14.7° Assenti 1 SE max 1.7 Scirocco 47 % 1025 hPa 14 cielo coperto +16.1° perc. +15° Assenti 0.8 S max 1 Ostro 50 % 1024 hPa 17 cielo coperto +11.3° perc. +10.2° Assenti 2.7 NE max 2.7 Grecale 66 % 1024 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 4.3 NE max 4.1 Grecale 74 % 1025 hPa 23 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 4.1 NE max 3.7 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:55

