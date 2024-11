Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. I dati meteo suggeriscono che il vento sarà leggero e proveniente da Nord Est, contribuendo a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,6°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa scenderà al 35% entro l’1:00, e le temperature percepite varieranno tra 6,6°C e 6,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,5 km/h, rendendo la notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 15,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non ostacoleranno il sole. L’umidità si manterrà attorno al 46%, garantendo un clima secco e piacevole. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, con velocità che varieranno tra 5 e 9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 9°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un bel sole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. Le condizioni meteo favorevoli favoriranno attività all’aperto e passeggiate nel centro storico di Cortona.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che raggiungerà il 92%. Il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata fresca ma piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno su valori accettabili. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbero verificarsi lievi variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze di Cortona e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.1° perc. +6.2° Assenti 5.9 NE max 5.5 Grecale 90 % 1022 hPa 5 nubi sparse +6.6° perc. +5.4° Assenti 6.3 NE max 5.8 Grecale 89 % 1022 hPa 8 poche nuvole +10.2° perc. +9.2° Assenti 5.2 NE max 7.3 Grecale 73 % 1021 hPa 11 poche nuvole +15.2° perc. +14.1° Assenti 6.9 NE max 12.3 Grecale 49 % 1020 hPa 14 cielo sereno +15.2° perc. +14.1° Assenti 9.5 NE max 15.8 Grecale 50 % 1019 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +7.6° Assenti 8.9 NE max 8 Grecale 79 % 1020 hPa 20 cielo sereno +6.8° perc. +5.2° Assenti 8.7 NE max 9.6 Grecale 92 % 1022 hPa 23 cielo sereno +6° perc. +4.2° Assenti 8.2 NE max 9.1 Grecale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:49

