Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Cortona indicano un giovedì caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutta la giornata. Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a una mattinata con nubi sparse e temperature in lieve aumento.

Durante la mattina, le temperature saliranno fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 25%, consentendo qualche sprazzo di sole. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 7 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 57%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mentre l’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 69%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una buona occasione per attività all’aperto, sebbene si consiglia di indossare abiti adeguati per il clima fresco.

La sera porterà un ritorno di nubi più dense, con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’88%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite alternate a momenti di maggiore copertura nuvolosa. Si prevede che le temperature rimarranno fresche, con valori che non supereranno i 16°C durante il giorno. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima autunnale, con abbigliamento adeguato per affrontare le fresche serate e le mattinate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.3° perc. +6.4° Assenti 5.9 NE max 5.4 Grecale 94 % 1029 hPa 5 nubi sparse +7.1° perc. +6.3° Assenti 5.5 NE max 5.1 Grecale 95 % 1029 hPa 8 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 5.1 NE max 7.2 Grecale 81 % 1030 hPa 11 nubi sparse +15.4° perc. +14.5° Assenti 5.3 ENE max 6.6 Grecale 59 % 1028 hPa 14 poche nuvole +16° perc. +15.1° Assenti 5.4 ENE max 7 Grecale 58 % 1027 hPa 17 nubi sparse +10.4° perc. +9.7° Assenti 7.2 NE max 6.5 Grecale 84 % 1028 hPa 20 cielo coperto +9° perc. +8.2° Assenti 6.6 NE max 5.8 Grecale 89 % 1029 hPa 23 nubi sparse +7.9° perc. +7.1° Assenti 6 NE max 5.2 Grecale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:53

