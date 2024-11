Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Cortona si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola che si alternerà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una minima di 0,4°C al mattino e una massima che raggiungerà circa 9,2°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera frizzante, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo inizialmente con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 2,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 70%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 5,5 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno a 1,7°C alle 01:00 e salirà progressivamente fino a 9,2°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che varieranno dal 0% al 29%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità comprese tra 3,3 km/h e 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà perlopiù sereno. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 6,8°C e 9,2°C. L’umidità si attesterà attorno al 26%, mentre i venti si faranno sentire con intensità leggera, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 2,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 60%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si potrebbero verificare lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1.4° perc. +1.4° Assenti 4 N max 3.8 Tramontana 84 % 1021 hPa 5 cielo sereno +0.4° perc. +0.4° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 78 % 1024 hPa 8 poche nuvole +3.4° perc. +3.4° Assenti 4 ENE max 5.4 Grecale 62 % 1027 hPa 11 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.9 SE max 5.5 Scirocco 31 % 1028 hPa 14 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.9 SSE max 5 Scirocco 30 % 1029 hPa 17 poche nuvole +4° perc. +4° Assenti 4.1 E max 4 Levante 42 % 1031 hPa 20 cielo sereno +2.9° perc. +2.9° Assenti 4.4 ESE max 4.5 Scirocco 47 % 1033 hPa 23 nubi sparse +2.5° perc. +1° Assenti 5.5 ESE max 5.2 Scirocco 52 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:40

