Previsioni Meteo Cosenza: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Cosenza di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +11°C e i +16°C. La presenza di umidità elevata e venti moderati contribuiranno a creare un clima fresco e umido, tipico di questa stagione.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 7,7 km/h e i 17,4 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 0.78 mm.

Nella mattina, la situazione non migliorerà significativamente, con pioggia moderata prevista fino alle 08:00. La temperatura si manterrà attorno ai +14°C, mentre l’umidità sarà molto alta, superando il 90%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 30 km/h. Le piogge si attenueranno nel corso della mattinata, ma si registreranno comunque accumuli di 0.96 mm.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con la pioggia che si trasformerà in pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +16°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’81%, e i venti si faranno più deboli, con velocità comprese tra i 5,8 km/h e i 9,8 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 0.36 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai +11°C. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 6,4 km/h e i 7,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 93%, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si assisterà a un parziale ritorno del sole e a un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, con valori che si attesteranno tra i +10°C e i +15°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.24 mm 9.3 S max 11.5 Ostro 94 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.63 mm 12.3 SO max 30.5 Libeccio 94 % 1016 hPa 7 pioggia moderata +14.1° perc. +14° 1.21 mm 11.3 OSO max 30.6 Libeccio 96 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.47 mm 6.7 O max 12.3 Ponente 83 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.36 mm 6.3 OSO max 9.4 Libeccio 78 % 1016 hPa 16 cielo coperto +12.6° perc. +12.4° prob. 57 % 3.9 SO max 4.6 Libeccio 93 % 1017 hPa 19 cielo coperto +11.5° perc. +11.2° prob. 10 % 5.8 SE max 5.8 Scirocco 93 % 1018 hPa 22 nubi sparse +11° perc. +10.5° prob. 21 % 7.6 SE max 6.8 Scirocco 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:39

