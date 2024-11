Previsioni Meteo Cosenza: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 14°C. La ventilazione sarà debole, prevalentemente da nord, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, specialmente nelle prime ore del giorno.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,5 km/h e 7,5 km/h, proveniente principalmente da sud-est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 3,29 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento. Le piogge si attenueranno e, a partire dalle 09:00, si prevede un cielo prevalentemente sereno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 70% al 44%, e l’umidità comincerà a scendere. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 4%. L’umidità continuerà a diminuire, e le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima gradevole. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 8°C. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 5% e il 20%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza la presenza di piogge. La ventilazione sarà debole, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza di Venerdì 15 Novembre evidenziano un inizio di giornata instabile, ma con un netto miglioramento nel corso delle ore. Le temperature si manterranno fresche, e le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima sereno nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in lieve aumento e condizioni di bel tempo che potrebbero caratterizzare il weekend.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.8° perc. +11.4° 1.26 mm 6.1 SSE max 9.8 Scirocco 92 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +11.9° perc. +11.6° 0.22 mm 3.6 E max 4.3 Levante 93 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +11.9° perc. +11.4° 0.69 mm 5.5 NNO max 8.7 Maestrale 86 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +13.9° perc. +13.2° 0.36 mm 9.6 N max 11.7 Tramontana 70 % 1016 hPa 13 cielo sereno +13.9° perc. +12.9° prob. 28 % 12.1 N max 13.6 Tramontana 61 % 1016 hPa 16 cielo sereno +9.6° perc. +8.4° prob. 17 % 8.4 NNE max 10.3 Grecale 80 % 1018 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +7.6° Assenti 5.4 NE max 6.2 Grecale 82 % 1019 hPa 22 poche nuvole +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.4 ENE max 4.6 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:38

