Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 19,2°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da est, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 6,5 km/h. L’umidità sarà intorno al 79%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C entro le ore centrali. Il cielo rimarrà perlopiù sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa non supererà il 16%. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino al 51%. Le temperature inizieranno a calare, scendendo a circa 16,1°C alle ore 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 7,5 km/h e 9,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10,5°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 37%. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’83%, mentre il vento si manterrà leggero, creando un’atmosfera fresca e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, sebbene possa presentare qualche nuvola, non porterà precipitazioni significative. L’andamento climatico rimarrà stabile, con un’ulteriore diminuzione delle temperature prevista per i giorni successivi, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per le uscite serali.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9° Assenti 6.7 E max 5.5 Levante 58 % 1022 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9° Assenti 6.9 ENE max 5.9 Grecale 58 % 1021 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +11.7° Assenti 4.6 ENE max 5.7 Grecale 50 % 1021 hPa 10 poche nuvole +18.3° perc. +17.3° Assenti 4.8 NNO max 7 Maestrale 43 % 1019 hPa 13 nubi sparse +18.8° perc. +17.9° Assenti 7.8 NNO max 9.8 Maestrale 44 % 1017 hPa 16 nubi sparse +12.6° perc. +12° prob. 3 % 4.8 NE max 7.2 Grecale 79 % 1019 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° Assenti 4.8 E max 4.4 Levante 85 % 1020 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 6.4 E max 5.6 Levante 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.