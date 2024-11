Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 10°C, con una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a nubi sparse. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 12°C verso sera. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 e i 9 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative durante la giornata. L’umidità si manterrà piuttosto alta, superando il 90% nelle ore serali.

Durante la sera, le temperature continueranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 20%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa, contribuendo a un clima relativamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi a momenti di schiarita. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la settimana piuttosto tranquilla dal punto di vista climatico.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10° perc. +9.5° Assenti 5.4 S max 7.9 Ostro 92 % 1016 hPa 4 nubi sparse +10.1° perc. +9.5° Assenti 4.5 SSE max 7.1 Scirocco 91 % 1015 hPa 7 poche nuvole +12.2° perc. +11.7° Assenti 3.8 SSO max 7.4 Libeccio 85 % 1016 hPa 10 poche nuvole +17° perc. +16.4° Assenti 7.5 OSO max 13.2 Libeccio 63 % 1015 hPa 13 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 9 OSO max 15.2 Libeccio 65 % 1014 hPa 16 nubi sparse +13° perc. +12.7° prob. 8 % 5.1 SSO max 6 Libeccio 89 % 1015 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° prob. 26 % 5.4 SSO max 6 Libeccio 92 % 1016 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +13.2° prob. 20 % 5.7 SO max 7.8 Libeccio 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:36

