Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Cosenza di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri e una buona visibilità contribuiranno a rendere la giornata piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 69%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est, con una velocità di circa 5,5 km/h.

Durante la mattina, si prevede un cielo sereno che favorirà un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a 20°C entro le ore centrali, con una temperatura percepita leggermente superiore. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e confortevole. I venti continueranno a mantenersi leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 39%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, portandosi al 61%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. I venti rimarranno leggeri, ma l’umidità si attesterà attorno al 90%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più variabili nei giorni successivi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 5.6 E max 5.2 Levante 70 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 5.7 E max 5.3 Levante 76 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 2.4 ESE max 3.2 Scirocco 65 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +19.7° Assenti 7.2 ONO max 4.9 Maestrale 51 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 7.7 ONO max 6.4 Maestrale 54 % 1023 hPa 16 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 2.7 O max 3.2 Ponente 91 % 1024 hPa 19 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° Assenti 4.4 ESE max 4.9 Scirocco 92 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 5 ESE max 4.7 Scirocco 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:47

