Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Cosenza di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della mattinata, portando a un cielo coperto e a temperature che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque fresche, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta. La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 12°C.

Durante la notte, da mezzanotte alle 5 del mattino, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e nubi sparse, con temperature che varieranno tra 11,8°C e 12,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 5,7 km/h e 6,4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Nella mattina, a partire dalle 6 fino a mezzogiorno, il cielo si coprirà sempre di più, passando da nubi sparse a cielo completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19,9°C alle 12:00. Anche in questa fascia oraria, il vento rimarrà debole, con una velocità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%.

Nel pomeriggio, da mezzogiorno alle 17:00, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno fino a 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98% alle 14:00. Anche in questa fase, il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 7,8 km/h e 10,2 km/h. L’umidità aumenterà, toccando punte del 89%.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 90%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. È probabile che il fine settimana non porti significativi cambiamenti, mantenendo un clima umido e fresco. Si consiglia di prepararsi a condizioni di meteo variabile e di tenere a mente l’importanza di un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.3° perc. +11.9° Assenti 6.2 ENE max 5.4 Grecale 89 % 1027 hPa 4 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 6.2 ENE max 5.8 Grecale 87 % 1027 hPa 7 nubi sparse +14.6° perc. +13.9° Assenti 4.7 NE max 6.8 Grecale 72 % 1028 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° Assenti 4.5 NNO max 5.9 Maestrale 55 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 7.8 NNO max 7.7 Maestrale 54 % 1026 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 6.4 NNE max 8.3 Grecale 85 % 1026 hPa 19 cielo coperto +12.9° perc. +12.6° Assenti 5.7 ENE max 5.6 Grecale 89 % 1027 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11.5° Assenti 6.2 ENE max 5.4 Grecale 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:43

