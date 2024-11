Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Crema indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 5,3°C e i 6,7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 90%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da ovest, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 9,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 5,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 85%, e non si prevedono precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 8,1 km/h.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo nuvoloso e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 6,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno all’84%, e non si prevedono piogge. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 6,3 km/h e 8,5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 6,3°C e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 90%. I venti saranno sempre leggeri, ma la probabilità di precipitazioni salirà, con valori che potranno arrivare fino al 7%.

La sera porterà con sé un incremento delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 6,5°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,12 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e mercoledì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque sotto la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.5° perc. +3.5° Assenti 8.6 O max 13.8 Ponente 78 % 1032 hPa 4 cielo coperto +5.4° perc. +3.3° prob. 1 % 9.3 O max 16.3 Ponente 83 % 1030 hPa 7 cielo coperto +5.5° perc. +3.6° prob. 1 % 8.5 O max 15.1 Ponente 85 % 1029 hPa 10 cielo coperto +6.4° perc. +4.8° prob. 1 % 7.7 O max 11.9 Ponente 84 % 1028 hPa 13 cielo coperto +6.7° perc. +5.7° prob. 7 % 6 OSO max 9 Libeccio 85 % 1027 hPa 16 cielo coperto +6.3° perc. +5.4° prob. 6 % 5.3 O max 7 Ponente 89 % 1025 hPa 19 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 14 % 4.1 ONO max 5.5 Maestrale 91 % 1025 hPa 22 cielo coperto +6.6° perc. +5.9° prob. 8 % 5 SO max 5.5 Libeccio 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:41

