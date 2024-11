Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature scenderanno fino a 8,4°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 14,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo le temperature attorno ai 14°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 9,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 91% alle 04:00, con temperature che scenderanno fino a 8,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 2,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, ma a partire dalle 08:00 si registreranno nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 14°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1031 hPa. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13,5°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 2,9 km/h.

La sera porterà un miglioramento parziale, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile, mentre l’umidità si manterrà attorno all’83%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 9,2°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un abbassamento delle temperature. Venerdì si prevede un ulteriore calo termico, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi condizioni più stabili. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 1.8 ENE max 2.3 Grecale 86 % 1030 hPa 4 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 0.4 ENE max 1 Grecale 86 % 1030 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 0.6 N max 0.7 Tramontana 85 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.1° perc. +12.3° Assenti 1.2 SE max 2.2 Scirocco 69 % 1031 hPa 13 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° Assenti 3.2 SE max 3.6 Scirocco 64 % 1030 hPa 16 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° Assenti 2.2 S max 2.9 Ostro 78 % 1029 hPa 19 poche nuvole +10.2° perc. +9.5° Assenti 1.6 NE max 1.9 Grecale 83 % 1030 hPa 22 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 1.2 N max 1.6 Tramontana 85 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:57

