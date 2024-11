Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Cremona si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 6,1°C e i 10,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1003hPa a 1007hPa, mentre l’umidità resterà elevata, oscillando tra il 79% e il 91%.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,2°C e 6,4°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,1km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a toccare i 10,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 96%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno all’81%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9,3°C e 10,2°C. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 5,7km/h e i 7,1km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Si prevede che le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e fresco.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.1 ENE max 3.1 Grecale 91 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° Assenti 1.4 ENE max 1.6 Grecale 91 % 1013 hPa 7 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° prob. 11 % 3.7 NO max 3.8 Maestrale 90 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9° perc. +8.4° prob. 6 % 5.7 ONO max 7 Maestrale 81 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.2° perc. +9.3° prob. 7 % 7.1 ONO max 8.1 Maestrale 80 % 1009 hPa 16 cielo coperto +8.9° perc. +8.1° prob. 4 % 6.6 ONO max 8.4 Maestrale 87 % 1007 hPa 19 cielo coperto +7.5° perc. +6.1° Assenti 8.2 ONO max 10.4 Maestrale 90 % 1007 hPa 22 cielo coperto +6.6° perc. +5° Assenti 8.4 ONO max 8.9 Maestrale 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:44

