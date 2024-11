Previsioni Meteo Cremona: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 7,5°C nel primo pomeriggio, subiranno un calo significativo verso la sera, quando si prevede di scendere a circa 3,4°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 39,2 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 1,7°C e una temperatura percepita di circa -2,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che toccheranno i 17,1 km/h da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 59%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 10:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 7,2°C a mezzogiorno. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con valori che varieranno tra i 9 km/h e i 12,6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 5,9°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 3,4°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori che si manterranno sotto i 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1032 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, con possibilità di cieli nuvolosi anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.5° perc. -3° Assenti 17.9 O max 38.4 Ponente 60 % 1020 hPa 4 cielo sereno +0.8° perc. -3.5° Assenti 15.3 ONO max 32.4 Maestrale 66 % 1023 hPa 7 cielo sereno +0.5° perc. -3.1° Assenti 11.5 ONO max 25.3 Maestrale 69 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.4° perc. +2.8° Assenti 11.7 NO max 16 Maestrale 51 % 1029 hPa 13 cielo coperto +7.5° perc. +6.1° Assenti 8 NO max 9.6 Maestrale 45 % 1028 hPa 16 nubi sparse +4.4° perc. +3.1° Assenti 5.9 OSO max 5.9 Libeccio 59 % 1030 hPa 19 cielo coperto +3.6° perc. +3.6° Assenti 2.3 ONO max 3 Maestrale 60 % 1031 hPa 22 cielo coperto +3.5° perc. +3.5° Assenti 4 NO max 3.9 Maestrale 59 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:42

