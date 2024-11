Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Crotone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La presenza di venti sostenuti contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La velocità del vento sarà di circa 21 km/h da Nord, creando una leggera brezza vivace. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto già dalle prime ore del mattino.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di pioggia leggera, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 27 km/h. L’umidità sarà alta, superando l’80%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1019 hPa. Le piogge, seppur leggere, potrebbero rendere il clima piuttosto umido e fresco.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, con continui rovesci di pioggia leggera e temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 15,1°C. Il vento rimarrà sostenuto, con raffiche che potranno toccare i 38 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’85%.

La sera porterà un ulteriore consolidamento delle nubi, con il cielo che rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma l’umidità rimarrà alta, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° Assenti 19.6 N max 26 Tramontana 67 % 1019 hPa 4 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 20 N max 27.3 Tramontana 64 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +14.4° perc. +13.8° 0.59 mm 21 N max 29.5 Tramontana 74 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.54 mm 27.4 N max 34.4 Tramontana 82 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.31 mm 24.8 N max 33.7 Tramontana 84 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +14.8° 0.23 mm 30 N max 38.3 Tramontana 87 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 76 % 27.2 N max 34.5 Tramontana 88 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 72 % 27.7 NNO max 37.3 Maestrale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:37

