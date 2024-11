Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che si manterrà per gran parte della giornata. Le temperature varieranno da un minimo di 15,8°C a un massimo di 19,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 15,8°C. Con il passare delle ore, si osserverà una leggera variazione della copertura nuvolosa, passando da 5% a 45%. La velocità del vento si manterrà tra 8,9 km/h e 13,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 68%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 65% intorno alle 9:00, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, oscillando tra il 65% e il 74%. Le condizioni di vento si presenteranno più leggere, con velocità che varieranno tra 10,1 km/h e 14,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 79%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa, contribuendo a un clima sereno e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il clima rimanga stabile anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.7° perc. +15.1° prob. 6 % 10 NNO max 11.1 Maestrale 68 % 1025 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° prob. 6 % 12.6 NNO max 14.1 Maestrale 70 % 1025 hPa 7 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 13.7 NNO max 16.1 Maestrale 73 % 1026 hPa 10 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 15.8 NNE max 13.9 Grecale 65 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 1 % 14.9 NE max 12.7 Grecale 65 % 1026 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 1 % 10.1 NNE max 10.7 Grecale 74 % 1027 hPa 19 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° prob. 18 % 8.1 NNO max 8 Maestrale 78 % 1027 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° prob. 30 % 8.7 NNO max 8.9 Maestrale 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.