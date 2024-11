Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con un picco massimo di circa 16°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da Nord, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente freschi. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della giornata, portando a un pomeriggio sereno.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,1°C, con una temperatura percepita di 12,2°C. La velocità del vento sarà di circa 30,3 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 40,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,14 mm.

Durante la mattina, le condizioni inizieranno a migliorare, con un passaggio a cielo coperto e successivamente a nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 15,5°C entro le 10:00. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che varieranno tra 28,6 km/h e 34 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, fino a raggiungere valori minimi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 16°C. I venti si attenueranno, mantenendosi comunque freschi, con velocità che scenderanno fino a 19,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, contribuendo a un clima fresco ma gradevole.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 13°C. I venti diventeranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 7,2 km/h. L’umidità rimarrà stabile, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Sabato con piogge iniziali, si prevede un clima più stabile e sereno per Domenica e Lunedì, con temperature che si manterranno sui valori freschi, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.4° perc. +12.5° 0.29 mm 30.3 NNO max 43.9 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° prob. 49 % 31.5 NNO max 43.2 Maestrale 63 % 1019 hPa 7 nubi sparse +13.9° perc. +12.9° prob. 14 % 28.6 NNO max 39.5 Maestrale 62 % 1021 hPa 10 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 34.9 N max 38.1 Tramontana 59 % 1021 hPa 13 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 29.8 N max 31.2 Tramontana 58 % 1020 hPa 16 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 19.7 N max 24.7 Tramontana 64 % 1020 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 12.6 NO max 14.9 Maestrale 63 % 1021 hPa 22 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 9 ONO max 10.2 Maestrale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.