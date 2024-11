Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +10,6°C e +14,5°C. I venti, che soffieranno da nord, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 41,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli discreti, attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1034 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo a Crotone si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +10,6°C. La velocità del vento sarà di circa 40,6 km/h, con raffiche che potranno toccare i 48,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle ore 07:00, per poi passare a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,7°C alle 07:00, per poi salire a +13,8°C entro le 12:00. I venti continueranno a soffiare da nord con intensità fresca, raggiungendo i 38,1 km/h alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, toccando i 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di +13,9°C alle 14:00. I venti si manterranno freschi, con velocità che varieranno tra 33,4 km/h e 36 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 39-42%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1029 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +11,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti che continueranno a soffiare da nord a una velocità di circa 16,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1034 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da un clima fresco e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° prob. 1 % 22.4 N max 22.8 Tramontana 66 % 1015 hPa 4 nubi sparse +11.1° perc. +10.2° prob. 16 % 39.6 N max 45.9 Tramontana 72 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.7° perc. +10.4° Assenti 30.8 N max 43 Tramontana 53 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +11.9° Assenti 41.3 N max 45.3 Tramontana 41 % 1026 hPa 13 cielo sereno +13.9° perc. +12.4° Assenti 36 N max 41.9 Tramontana 39 % 1027 hPa 16 cielo sereno +12.8° perc. +11.2° Assenti 28.7 N max 38.4 Tramontana 44 % 1030 hPa 19 cielo sereno +11.7° perc. +10.2° Assenti 21.7 N max 27.3 Tramontana 50 % 1032 hPa 22 cielo sereno +11.5° perc. +10° Assenti 17.4 N max 21.5 Tramontana 50 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:31

