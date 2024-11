Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Crotone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piacevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere un clima gradevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 79%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno fino a 19,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 7%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,1°C alle 16:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est, rendendo l’aria fresca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,9°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole e l’umidità si attesterà intorno al 73%. I venti si faranno più deboli, mantenendo comunque una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano una continuazione di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Domani e dopodomani, ci si aspetta un clima simile, ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno in questo periodo un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16° prob. 8 % 10.1 N max 11 Tramontana 79 % 1028 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° prob. 16 % 9.9 NNO max 10.7 Maestrale 80 % 1028 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° prob. 16 % 8.5 NNO max 9.3 Maestrale 76 % 1029 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.7° prob. 13 % 8.1 NE max 7.7 Grecale 70 % 1029 hPa 13 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 11 E max 9.3 Levante 70 % 1028 hPa 16 poche nuvole +18.1° perc. +17.8° prob. 6 % 6.9 E max 6.8 Levante 70 % 1027 hPa 19 poche nuvole +17.5° perc. +17.2° Assenti 2.9 NNE max 3.6 Grecale 71 % 1028 hPa 22 poche nuvole +17.1° perc. +16.7° Assenti 5.1 N max 5.4 Tramontana 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:41

