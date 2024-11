Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Crotone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima mite, con valori termici che raggiungeranno i 19,7°C nel pomeriggio. Le nuvole saranno presenti solo in forma sparsa durante la notte, mentre il sole dominerà la scena nella mattina e nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Crotone registrerà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 40%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 71%. La brezza proveniente da Nord-Nord Ovest si muoverà a una velocità di circa 13 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 6%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 60%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 12 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili e soleggiate, con temperature che toccheranno il picco di 19,7°C. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con un’intensità del vento che si attesterà attorno ai 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature, rendendo il periodo particolarmente gradevole per i residenti e i visitatori.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.4° perc. +16° Assenti 13.2 NNO max 15.2 Maestrale 72 % 1024 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 14.3 NNO max 16.8 Maestrale 76 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 12.7 NNO max 16.1 Maestrale 71 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 13.3 NNE max 13 Grecale 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 13.8 NE max 12.1 Grecale 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° Assenti 6.4 NE max 7.4 Grecale 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 5.4 NNO max 5.7 Maestrale 74 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 6.9 NNO max 7 Maestrale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:43

