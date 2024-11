Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Crotone indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura di circa 16,1°C e una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse nella mattina e temperature che saliranno fino a 18,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo coperto, ma già dalle ore 11:00 si potranno notare delle schiarite. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 17,7°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 28,3 km/h. Nel pomeriggio, il clima rimarrà fresco, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,3°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi attorno al 13%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C. La brezza leggera da nord-ovest accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà attorno all’80%, ma non ci saranno particolari disagi legati a fenomeni atmosferici.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Crotone suggeriscono un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà ulteriormente. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con possibilità di sole e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio crotonese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° prob. 32 % 27.8 N max 37.2 Tramontana 74 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16° prob. 20 % 29.5 N max 38.5 Tramontana 70 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 18 % 28.6 N max 36.7 Tramontana 70 % 1020 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° prob. 18 % 29.3 N max 30.8 Tramontana 70 % 1020 hPa 13 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° prob. 13 % 25.8 N max 26.4 Tramontana 70 % 1019 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16° prob. 14 % 19.2 N max 22.2 Tramontana 76 % 1019 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 11.6 NNO max 12.5 Maestrale 79 % 1019 hPa 22 poche nuvole +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.8 NO max 5.3 Maestrale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:36

