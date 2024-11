Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 8,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,7°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una brezza leggera con velocità variabile tra 5 e 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63-67%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 15,9°C. Il cielo rimarrà in gran parte sereno, con una leggera presenza di nuvole. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 10 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’80%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da poche nuvole, e i venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82-83%, ma non ci saranno segnali di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con temperature miti e cieli sereni. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre nel weekend potrebbero verificarsi delle variazioni con un possibile aumento della nuvolosità. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 6.4 NNO max 7.9 Maestrale 71 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.2° Assenti 5.7 NO max 5.9 Maestrale 71 % 1023 hPa 7 poche nuvole +14.6° perc. +13.9° Assenti 4.1 ONO max 3.9 Maestrale 67 % 1024 hPa 10 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 4.4 SSE max 5.4 Scirocco 63 % 1024 hPa 13 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 7.7 SE max 7.3 Scirocco 67 % 1023 hPa 16 poche nuvole +16° perc. +15.7° Assenti 8.2 S max 9.3 Ostro 78 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° Assenti 9.4 SSO max 12.3 Libeccio 82 % 1024 hPa 22 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° Assenti 9.7 SO max 12.8 Libeccio 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:29

