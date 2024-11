Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre la mattina sarà segnata da un cielo coperto e temperature fresche. Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento con l’apparizione di nubi sparse e una lieve diminuzione delle precipitazioni. La sera porterà un clima più fresco, ma senza piogge significative.

Durante la notte, le condizioni meteo a Crotone saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di circa 14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,6 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 5%. Tuttavia, a partire dall’01:00, si prevede un incremento delle piogge, con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 12,9°C alle 05:00, con un aumento della velocità del vento fino a 27,1 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 09:00. Le temperature si attesteranno tra i 13,1°C e i 14,9°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%. Il vento sarà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 38,3 km/h. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a schiarirsi, ma rimarrà prevalentemente coperto fino a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che potranno raggiungere i 39 km/h. La probabilità di pioggia scenderà notevolmente, attestandosi tra il 24% e il 32%.

La sera porterà un clima fresco, con temperature che si aggireranno attorno ai 13,3°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con nubi sparse e una velocità del vento che si manterrà intorno ai 30 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, compresa tra il 21% e il 23%.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.7° perc. +14.3° 0.18 mm 7.1 NO max 7.4 Maestrale 81 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.52 mm 29.7 N max 35.2 Tramontana 88 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.33 mm 29.1 N max 35.2 Tramontana 79 % 1017 hPa 10 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° prob. 74 % 31.2 N max 37 Tramontana 75 % 1017 hPa 13 nubi sparse +14.8° perc. +14° prob. 32 % 36.2 N max 39 Tramontana 66 % 1016 hPa 16 nubi sparse +13.8° perc. +13° prob. 39 % 39.3 N max 48.7 Tramontana 68 % 1017 hPa 19 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° prob. 22 % 34.7 NNO max 45.3 Maestrale 67 % 1018 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.3° prob. 21 % 30.5 NNO max 39.9 Maestrale 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:35

