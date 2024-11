Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,4°C durante le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. I venti, leggeri, soffieranno da nord-nord est, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a circa il 71%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 16°C. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una velocità simile a quella del pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima complessivamente favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 8.5 N max 9.6 Tramontana 74 % 1027 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 8.6 NNO max 10 Maestrale 74 % 1027 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 9.1 NNO max 10.4 Maestrale 70 % 1028 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 9.7 NE max 8.8 Grecale 64 % 1027 hPa 13 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° Assenti 11.9 ENE max 9.9 Grecale 63 % 1026 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 9.2 NE max 9.6 Grecale 70 % 1026 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 9.6 NNO max 10.4 Maestrale 73 % 1027 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 13.9 NNO max 15.6 Maestrale 75 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:40

