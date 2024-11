Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Cuneo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge di intensità variabile, con temperature che scenderanno fino a +5,2°C. La mattina continuerà a essere segnata da piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai +4°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso, mentre nella sera ci sarà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo a Cuneo presenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà attorno ai +7,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteorologica si deteriorerà, portando a piogge leggere e moderate. Alle 03:00, si registreranno 1,23mm di pioggia, con una temperatura che scenderà a +5,9°C.

La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate, con temperature che varieranno tra +4,5°C e +3,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile. Alle 11:00, si prevede una temperatura di +3,9°C e 1,96mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno fino a +5,5°C alle 15:00, con piogge leggere che si faranno più sporadiche. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,6km/h e 7,5km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +2,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a condizioni più stabili. Alle 21:00, la temperatura percepita sarà di +0,4°C, con una leggera brezza da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo indicano una giornata di Martedì 12 Novembre all’insegna dell’instabilità, con piogge che caratterizzeranno gran parte della giornata. Tuttavia, a partire dalla sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nei giorni successivi, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere ancora un po’, ma le previsioni del tempo suggeriscono un ritorno a condizioni più favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6.6° perc. +6.6° 0.58 mm 3.9 NO max 9 Maestrale 87 % 1022 hPa 5 pioggia moderata +4.7° perc. +2.8° 1.75 mm 8.1 ONO max 14.9 Maestrale 93 % 1023 hPa 8 pioggia moderata +4.2° perc. +2.4° 1.98 mm 7.2 N max 13.7 Tramontana 97 % 1025 hPa 11 pioggia moderata +3.9° perc. +3.9° 1.96 mm 4.3 ONO max 17.7 Maestrale 97 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +5.1° perc. +3.4° 0.44 mm 7.5 O max 17.5 Ponente 94 % 1026 hPa 17 cielo coperto +4.6° perc. +3.1° prob. 36 % 6.6 OSO max 13.2 Libeccio 84 % 1027 hPa 20 nubi sparse +3.3° perc. +1.1° Assenti 8.1 OSO max 8.4 Libeccio 81 % 1028 hPa 23 nubi sparse +2.5° perc. -0.8° Assenti 12.4 SO max 14.3 Libeccio 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 17:02

