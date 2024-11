Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 12,9°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà più marcata nelle ore centrali della giornata, mentre il vento si presenterà debole e proveniente principalmente da Sud Ovest.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 4%, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente. Alle 07:00, si registrerà un cielo coperto con una temperatura di 5,8°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 9,4°C entro le 09:00. La mattinata si presenterà quindi fresca, con un aumento dell’umidità che si attesterà intorno al 56%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento temporaneo, con schiarite che porteranno a un cielo sereno. La temperatura massima si attesterà attorno ai 12,9°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa si ridurrà al 11% alle 13:00, ma tornerà a intensificarsi nel tardo pomeriggio, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 7°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 77%, e il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile ritorno di condizioni più perturbate. Lunedì e martedì potrebbero portare ulteriori nuvolosità e un abbassamento delle temperature, mentre mercoledì si prevede un miglioramento con schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.3 SO max 4.4 Libeccio 63 % 1018 hPa 5 nubi sparse +5.4° perc. +5.4° Assenti 4.5 SO max 4.4 Libeccio 60 % 1017 hPa 8 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.6 SO max 1.8 Libeccio 57 % 1017 hPa 11 nubi sparse +12.3° perc. +11° Assenti 5.1 NE max 3.3 Grecale 53 % 1015 hPa 14 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 5.4 NE max 3.7 Grecale 61 % 1012 hPa 17 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 1.1 O max 1.8 Ponente 83 % 1013 hPa 20 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.6 SO max 2.3 Libeccio 77 % 1013 hPa 23 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.5 OSO max 2.3 Libeccio 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:58

