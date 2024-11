Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +2,5°C e i +9,3°C, mentre i venti saranno leggeri, prevalentemente da Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +2,5°C, con un cielo che si presenterà sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 8% di nuvole, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1032 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +9,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità variabile tra 2,4 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 60%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +7,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti saranno deboli e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente. Il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a +4,5°C e l’umidità si attesterà attorno al 81%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo indicano un Lunedì 25 Novembre all’insegna della stabilità e della serenità, con temperature fresche e senza piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno generalmente stabili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata favorevole, prima che l’inverno inizi a farsi sentire con temperature più rigide nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +2.5° perc. +1.2° Assenti 5.2 SO max 5.2 Libeccio 75 % 1032 hPa 5 poche nuvole +2.7° perc. +1.3° Assenti 5.4 SO max 4.9 Libeccio 77 % 1030 hPa 8 cielo sereno +5.1° perc. +5.1° Assenti 2.7 SO max 4 Libeccio 71 % 1029 hPa 11 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 NNE max 6.6 Grecale 59 % 1026 hPa 14 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.4 NNE max 5.7 Grecale 65 % 1025 hPa 17 poche nuvole +5° perc. +4.1° Assenti 5.1 SO max 6.9 Libeccio 80 % 1025 hPa 20 cielo coperto +5° perc. +5° prob. 3 % 3.5 SO max 5.7 Libeccio 78 % 1024 hPa 23 nubi sparse +4.5° perc. +3.5° prob. 9 % 5.2 SO max 7.4 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:53

