Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Cuneo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,6°C. La mattina porterà con sé una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 9,6°C entro le 10:00. Nel pomeriggio, le nuvole si faranno più sparse, con una temperatura massima di circa 11,5°C. La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, ma le temperature rimarranno stabili attorno ai 7,2°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 6,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest a 2,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 5,9°C alle 07:00 fino a 9,6°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 74%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che toccheranno il picco di 11,5°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,2 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 69%. Le condizioni di stabilità continueranno fino alle 16:00, quando la temperatura inizierà a scendere.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 7,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1005 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo indicano una giornata nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.9° perc. +5.9° prob. 2 % 2.8 SO max 3.1 Libeccio 86 % 1014 hPa 5 nubi sparse +5.4° perc. +5.4° Assenti 2.6 SO max 3.5 Libeccio 86 % 1013 hPa 8 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 0.2 NNO max 3.1 Maestrale 82 % 1012 hPa 11 nubi sparse +10.7° perc. +9.7° Assenti 4.3 NE max 4.4 Grecale 71 % 1010 hPa 14 nubi sparse +11.3° perc. +10.3° Assenti 3.6 ENE max 4.2 Grecale 71 % 1007 hPa 17 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.5 SSO max 3.2 Libeccio 84 % 1007 hPa 20 nubi sparse +7.2° perc. +6.4° prob. 2 % 5.4 SO max 4.8 Libeccio 76 % 1006 hPa 23 nubi sparse +7.6° perc. +6.5° prob. 2 % 6.8 SO max 6.4 Libeccio 73 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:56

