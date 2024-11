Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Cuneo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, la città sarà avvolta da piogge leggere, che si intensificheranno in alcune fasce orarie. Le temperature si manterranno attorno ai 8°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un cielo coperto, con temperature che varieranno da 8,3°C a 12,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative, sebbene la possibilità di piogge leggere possa persistere. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che toccheranno i 12,5°C. L’intensità del vento sarà leggermente superiore, ma senza raffiche significative. L’umidità continuerà a oscillare attorno al 76%, mantenendo un clima fresco e umido. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà assente.

La sera porterà un cambiamento graduale, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, e il vento si farà più evidente, con velocità che raggiungeranno i 7,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma la possibilità di pioggia sarà assente, permettendo una certa tregua dalle precipitazioni della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +8.1° perc. +8.1° 1.16 mm 1.9 SO max 5.7 Libeccio 94 % 1030 hPa 5 pioggia leggera +8.1° perc. +8.1° 0.57 mm 3.5 SO max 6.8 Libeccio 93 % 1029 hPa 8 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 23 % 2.6 SO max 4.9 Libeccio 89 % 1029 hPa 11 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 6 % 0.6 SSO max 4.2 Libeccio 78 % 1027 hPa 14 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 1.7 NE max 3.6 Grecale 76 % 1025 hPa 17 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.6 SO max 4.3 Libeccio 87 % 1026 hPa 20 nubi sparse +8.9° perc. +7.8° Assenti 7.5 SO max 6.6 Libeccio 86 % 1026 hPa 23 nubi sparse +9° perc. +8.2° Assenti 6.3 SO max 5.7 Libeccio 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.