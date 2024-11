Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai +11°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,5 km/h e i 4,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +17,1°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno continuerà a dominare, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere. Le condizioni di assenza di precipitazioni si manterranno stabili, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +16°C. Il cielo sereno continuerà a caratterizzare il panorama, con una leggera intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 4,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Non si prevedono precipitazioni, confermando la stabilità delle condizioni atmosferiche.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +12°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno non darà segni di cambiamento, e la velocità del vento si manterrà bassa. L’umidità si attesterà intorno all’88%, senza però compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni si presenteranno favorevoli, con un predominio di condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature continueranno a oscillare tra i +11°C e i +17°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre la stabilità atmosferica suggerisce un inizio di settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.7° perc. +11.2° Assenti 3.5 N max 3.3 Tramontana 87 % 1027 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +10.7° Assenti 3.2 NNO max 3.8 Maestrale 87 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.7° perc. +11.1° Assenti 2.5 NO max 4.1 Maestrale 84 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.9 SO max 2.7 Libeccio 72 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 4.1 S max 1.9 Ostro 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 1.7 S max 2.2 Ostro 84 % 1025 hPa 19 cielo sereno +12.9° perc. +12.6° Assenti 3.2 NNE max 3.4 Grecale 88 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 2.8 NNE max 2.5 Grecale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:00

