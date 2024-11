Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Dalmine si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso durante le prime ore, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 7,5°C e gli 8,6°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale per tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera diminuzione della pioggia nel pomeriggio, con un aumento della stabilità atmosferica.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, contribuendo a un’atmosfera umida, con un’umidità che si aggirerà attorno al 90%.

Durante la mattina, la situazione non cambierà molto, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 7,5°C e i 7,9°C. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli che non supereranno i 0,85 mm. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le previsioni meteo indicano un passaggio a cielo coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco di 8,6°C intorno all’ora di pranzo, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. La velocità del vento rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7,8°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Dalmine indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Martedì 26 Novembre si presenterà quindi come una giornata di transizione, con un clima umido e fresco, ma senza eccessive perturbazioni nel pomeriggio e nella sera.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.6° perc. +7.6° 0.18 mm 1.3 SSO max 1.5 Libeccio 92 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.5° perc. +7.5° 0.87 mm 1.3 N max 2.6 Tramontana 96 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.5° perc. +7.5° 0.82 mm 1.5 S max 1.9 Ostro 98 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +7.9° perc. +7.9° 0.14 mm 3.2 SSO max 3.8 Libeccio 97 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 6 % 3.4 SSE max 3.2 Scirocco 94 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 6 % 2.6 SE max 3.6 Scirocco 97 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 SSE max 3.2 Scirocco 97 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 4 % 1.3 S max 2.2 Ostro 97 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:40

