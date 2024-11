Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Dalmine si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nuvolosità variabile. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 4 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’86% e l’89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14°C intorno alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 76%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma la temperatura massima di 16°C sarà raggiunta intorno alle 12:00. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segni di pioggia. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo più sereno verso le ore serali.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 11°C. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza particolari variazioni rispetto al pomeriggio. I venti saranno leggeri e non ci saranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Dalmine

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.7° perc. +11.2° Assenti 3.1 N max 3.1 Tramontana 88 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +10.7° Assenti 3.1 N max 3.1 Tramontana 87 % 1025 hPa 7 nubi sparse +11.5° perc. +10.9° Assenti 2.4 NNO max 3.2 Maestrale 84 % 1026 hPa 10 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 3.7 SSO max 2.5 Libeccio 76 % 1026 hPa 13 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 4.1 S max 2.2 Ostro 73 % 1024 hPa 16 poche nuvole +13.4° perc. +13° Assenti 2.8 SE max 3.2 Scirocco 87 % 1024 hPa 19 cielo sereno +12° perc. +11.6° Assenti 3.4 NE max 4.1 Grecale 91 % 1026 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +11.1° Assenti 3.2 NE max 3.7 Grecale 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:59

