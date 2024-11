Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +9,9°C e i +13,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +11°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 75%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la situazione meteo tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +13,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che si attesteranno attorno al 98%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 2,8 km/h e 5,2 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 65-75%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai +12,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 93% e il 100%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +9,9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 78%. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteo non dovrebbe subire variazioni drastiche, e si continuerà a registrare un’alta umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° Assenti 0.9 NNO max 2.2 Maestrale 74 % 1028 hPa 4 cielo coperto +10.8° perc. +9.9° prob. 2 % 2.5 ONO max 4 Maestrale 76 % 1028 hPa 7 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° Assenti 3.9 ONO max 6.3 Maestrale 77 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 2.8 OSO max 4.1 Libeccio 69 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 5.2 SSO max 4.8 Libeccio 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 2.8 OSO max 3.8 Libeccio 78 % 1025 hPa 19 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° Assenti 1.8 NO max 3.7 Maestrale 80 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10° perc. +9.1° Assenti 2.4 N max 3.7 Tramontana 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:54

