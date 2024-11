Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che lascerà spazio a schiarite nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, con un massimo che raggiungerà i 10,7°C nel pomeriggio. I venti saranno generalmente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e ci sarà una leggera pioggia che si manifesterà tra le 03:00 e le 04:00, con accumuli di circa 0,2 mm. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%, e i venti saranno leggeri, provenienti da est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che varieranno da 6,6°C a 10,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 25% intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che toccheranno il picco di 10,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 19%, favorendo momenti di sole. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre i venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 5,6°C. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Venerdì e nel weekend si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero superare i 12°C, rendendo le giornate più miti e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.2° perc. +6.6° prob. 12 % 5.3 E max 12.9 Levante 84 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7° perc. +7° 0.22 mm 1.9 NE max 4.1 Grecale 86 % 1023 hPa 7 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.8 O max 5.1 Ponente 83 % 1023 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +8.8° Assenti 6.6 SO max 7.6 Libeccio 67 % 1023 hPa 13 nubi sparse +10.7° perc. +9.4° Assenti 6.4 SO max 7.7 Libeccio 59 % 1022 hPa 16 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.1 SO max 6.7 Libeccio 70 % 1021 hPa 19 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.6 NNE max 4.7 Grecale 76 % 1023 hPa 22 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 3.1 NNE max 3.4 Grecale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:49

