Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Dalmine si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 0,6°C al mattino fino a un massimo di 7,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1025 hPa.

Nel corso della notte, Dalmine godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 1°C e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà intorno al 49%, creando un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 4,9°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 7%, e il vento si presenterà debole, favorendo una sensazione di freschezza.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per circa il 53%. Le temperature toccheranno il picco di 7,6°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 3°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità che si attesterà intorno al 54%. Il vento si farà più presente, mantenendo una velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo, con un possibile abbassamento delle minime e un aumento della nuvolosità. Si consiglia di prepararsi a un clima più fresco e umido nei giorni a venire, con la possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. La giornata di Sabato 23 Novembre si presenterà quindi come un’ottima opportunità per godere di un clima relativamente mite prima dell’arrivo di condizioni più invernali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1° perc. -1.4° Assenti 7.5 NNO max 12.6 Maestrale 50 % 1021 hPa 4 cielo sereno +0.7° perc. -1.6° Assenti 6.9 N max 9.3 Tramontana 51 % 1023 hPa 7 cielo sereno +0.7° perc. -0.9° Assenti 5.3 NNO max 8.6 Maestrale 51 % 1026 hPa 10 poche nuvole +6.3° perc. +6.3° Assenti 2.7 SSO max 2.3 Libeccio 35 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.7 OSO max 3 Libeccio 34 % 1028 hPa 16 nubi sparse +3.9° perc. +3.9° Assenti 1.9 N max 4 Tramontana 49 % 1030 hPa 19 cielo coperto +3.1° perc. +1.8° Assenti 5.2 NNE max 4.4 Grecale 54 % 1032 hPa 22 cielo coperto +3.2° perc. +1.8° Assenti 5.5 N max 4.7 Tramontana 53 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:42

