Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 6,2°C. L’umidità si attesterà tra il 67% e il 76%, senza precipitazioni significative. Martedì 26 Novembre, si prevedono piogge leggere dalle 01:00 alle 08:00, con temperature tra 7,1°C e 7,4°C e umidità elevata, attorno al 96%. Mercoledì 27 Novembre, le piogge continueranno, con temperature che raggiungeranno i 9,4°C. Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà inizialmente con nubi sparse, ma poi coperto, mantenendo temperature tra 6,1°C e 7,9°C. Le condizioni rimarranno umide e variabili.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 6,2°C e 6,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest, con velocità di circa 4,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 67% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno a 1030 hPa. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, che varierà dal 1% al 3%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 7,1°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, tra 3,2 km/h e 4,7 km/h, sempre da Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%, e non si prevedono piogge significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti sostanziali, con cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 2,4 km/h e 3,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 82%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno attorno ai 7°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità continuerà a rimanere elevata, attorno all’84%, e non si prevedono piogge.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest, con velocità di circa 1,3 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa. La probabilità di pioggia sarà del 24%.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere che inizieranno intorno all’01:00 e continueranno fino alle 08:00. Le temperature varieranno tra 7,1°C e 7,4°C, con una velocità del vento che si manterrà bassa, attorno a 1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 96% e il 98%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che raggiungeranno fino a 0,59 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 3,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7,5°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%, e si prevedono piogge leggere con una probabilità del 78%.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,6°C e 7,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 97%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che raggiungeranno fino a 0,41 mm.

Durante la mattina, le piogge continueranno, mantenendo il cielo coperto. Le temperature varieranno tra 7,8°C e 8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%, e si prevedono piogge leggere con una probabilità del 23%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 9,4°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 88%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno a circa 6,9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%, e non si prevedono piogge.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,1°C e 6,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con temperature che saliranno fino a 7,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 1,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7,9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 80%, e non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno a circa 6,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%, e non si prevedono piogge.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente coperto e umido, con temperature che si manterranno tra i 6°C e i 9°C. Le precipitazioni saranno più frequenti all’inizio della settimana, per poi attenuarsi verso il fine settimana. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili, con possibili piogge leggere nei giorni iniziali.

