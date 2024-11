Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e nuvolose. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 10,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, mentre in serata si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature che si manterranno attorno agli 8°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno all’8%. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra i 6,6°C e i 6,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura che varierà dal 40% al 53%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 10,2°C entro le 11:00. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,8 km/h e 5,7 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature massime toccheranno i 11°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 9,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 4%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di piacevole tepore.

La sera porterà un aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La velocità del vento sarà ancora contenuta, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Desenzano del Garda suggeriscono una giornata variabile, con momenti di sole alternati a fasi di nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.6 O max 4.5 Ponente 79 % 1019 hPa 4 poche nuvole +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.3 NO max 4 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.8 NNO max 3.6 Maestrale 75 % 1017 hPa 10 nubi sparse +9.7° perc. +9.2° Assenti 5.7 S max 3.9 Ostro 67 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 2.5 SSO max 3.5 Libeccio 63 % 1014 hPa 16 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.2 E max 3.4 Levante 74 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 2.9 E max 4.8 Levante 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.4 NE max 3.1 Grecale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:43

