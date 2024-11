Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante le ore diurne. Le temperature si attesteranno su valori moderati, con un picco che raggiungerà i 13,7°C nel corso della mattinata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai 10°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il sole si farà sentire con maggiore intensità, portando le temperature a salire fino a 13,4°C alle ore 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si faranno leggermente più sostenuti, raggiungendo una velocità di circa 7,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C alle ore 15:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 56% e il 68%, mentre le condizioni di vento rimarranno stabili.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’ingresso di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9,4°C alle ore 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 2,6 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali, che potrebbe preludere a un cambiamento nel tempo nei giorni successivi. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno godere di una giornata piacevole, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 2.9 NO max 3.5 Maestrale 74 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.4 ESE max 3.7 Scirocco 75 % 1024 hPa 7 cielo sereno +10.2° perc. +9.1° Assenti 5.2 NNE max 6 Grecale 71 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.9° perc. +11.7° Assenti 5.7 SO max 7.1 Libeccio 57 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 9.4 SO max 9.5 Libeccio 56 % 1024 hPa 16 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 4.2 SO max 5.8 Libeccio 68 % 1023 hPa 19 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.7 NNO max 3.8 Maestrale 71 % 1023 hPa 22 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.9 NE max 2.9 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:49

