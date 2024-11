Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra +7,6°C e +10,1°C. La presenza di nuvole sarà costante, ma si prevede un miglioramento nel corso della giornata, con schiarite che si faranno più evidenti nella sera. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Ovest.

Durante la mattina, la situazione non cambierà molto, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere circa +9,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque elevata. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supererà i 2,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di +10,1°C. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi attorno all’83%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 3,6 km/h, ma senza creare particolari disagi.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo fino a +7,6°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 89%, mentre i venti si manterranno leggeri e orientati prevalentemente da Nord-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. La situazione climatica si prospetta quindi favorevole per attività all’aperto, con un clima fresco ma non rigido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 0.8 OSO max 1.2 Libeccio 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 1.1 S max 1.3 Ostro 93 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 3 % 0.6 NO max 0.7 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 3 % 2.1 OSO max 2.5 Libeccio 89 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.7 SO max 2.5 Libeccio 84 % 1024 hPa 16 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.4 SO max 2.5 Libeccio 89 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.5 ONO max 2.4 Maestrale 91 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.8 NO max 3.3 Maestrale 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:41

