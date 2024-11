Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Desio si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,2°C e +16°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60-82%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un indumento caldo.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 81%, e i venti saranno leggeri, con una velocità di circa 2,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno molto, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente fino a +11,1°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +16°C, rendendo il clima più gradevole. L’umidità scenderà al 60%, e i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità fino a 4,1 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,5°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%, mentre i venti rimarranno leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio indicano una giornata di Mercoledì 6 Novembre caratterizzata da un clima mite e umido, con cieli prevalentemente coperti e qualche schiarita nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile variazione nella copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +11.1° Assenti 2.8 ENE max 3.5 Grecale 81 % 1027 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.6° Assenti 1.3 ENE max 1.9 Grecale 82 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 1.6 NE max 2.5 Grecale 79 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.5° Assenti 3.2 S max 2.3 Ostro 68 % 1029 hPa 13 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 4.1 SSE max 3.8 Scirocco 60 % 1028 hPa 16 nubi sparse +14.6° perc. +13.8° Assenti 4 SSE max 5.6 Scirocco 67 % 1028 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 2.5 E max 3.8 Levante 74 % 1029 hPa 22 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 2.2 ENE max 3.2 Grecale 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:59

