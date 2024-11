Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Desio si prevede una giornata caratterizzata da un meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno fino a +6°C. La mattina porterà un clima fresco, con una leggera brezza e temperature che raggiungeranno i +11°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +11°C, mentre nel corso della sera si assisterà a un lieve abbassamento, con valori che si attesteranno intorno ai +8°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, pari all’1%. Le temperature percepite si manterranno intorno ai +7°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1026 hPa, garantendo stabilità atmosferica.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno lentamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di +9,8°C, con un’umidità che scenderà al 50%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,6 km/h, proveniente da ovest-sud-ovest. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole e soleggiata.

Il pomeriggio si presenterà con condizioni simili, mantenendo il cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di +11,7°C. L’intensità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere poco nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +7,6°C a mezzanotte. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1019 hPa, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%. Le condizioni di calma e serenità del meteo favoriranno una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo possibile godere di un clima favorevole anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.4 ENE max 3.7 Grecale 67 % 1026 hPa 4 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 1.2 N max 1.8 Tramontana 68 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 3 NO max 4.1 Maestrale 66 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.6 OSO max 5.3 Libeccio 50 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.1° Assenti 4.9 SO max 4.2 Libeccio 44 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10° perc. +8.5° Assenti 3.8 OSO max 5.5 Libeccio 53 % 1020 hPa 19 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.6 ONO max 3.8 Maestrale 61 % 1020 hPa 22 poche nuvole +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.3 ONO max 3.6 Maestrale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:49

