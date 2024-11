Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature stabili. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 61%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, mantenendo un cielo coperto e temperature che varieranno tra 7°C e 7,9°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano una continuazione di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e una leggera diminuzione della velocità del vento. La pomeriggio porterà una leggera flessione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 7,4°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%. La situazione si manterrà invariata anche durante la sera, quando si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, senza però significative variazioni nelle condizioni generali.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Desio indicano un proseguimento di un clima simile, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti. La stabilità delle condizioni climatiche suggerisce che i cittadini possano pianificare le loro attività quotidiane senza particolari preoccupazioni legate al meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 4.4 O max 7.6 Ponente 63 % 1031 hPa 4 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 4 % 3.9 OSO max 6.5 Libeccio 66 % 1030 hPa 7 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 6 % 4.6 OSO max 7.3 Libeccio 68 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 6 % 4.5 OSO max 6.6 Libeccio 66 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 12 % 3.6 SO max 4.6 Libeccio 68 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 12 % 4 SO max 5.2 Libeccio 72 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 20 % 2.2 ONO max 3.7 Maestrale 75 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 20 % 3.5 SO max 4.5 Libeccio 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:42

