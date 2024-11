Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Ovest.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C intorno alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 43%, mentre il vento rimarrà debole, contribuendo a un comfort termico piacevole. La giornata si presenterà ideale per attività all’aperto, grazie alla mancanza di precipitazioni e alla presenza di un sole splendente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un proseguimento della stabilità atmosferica. Le temperature massime toccheranno i 11,9°C intorno alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, rendendo l’aria fresca ma non fredda.

Con l’arrivo della sera, il meteo non subirà variazioni significative. Le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi attorno agli 8°C. La copertura nuvolosa potrà aumentare leggermente, ma non ci si aspetteranno precipitazioni. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il weekend si prospetta all’insegna del bel tempo, ideale per godere di attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti di Desio possono prepararsi a una giornata piacevole e soleggiata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.1 ONO max 3.8 Maestrale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.4 ONO max 4.1 Maestrale 60 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.3 NO max 3 Maestrale 57 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10.1° perc. +8.3° Assenti 2.4 SSO max 2 Libeccio 43 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.2° Assenti 3.8 S max 2.2 Ostro 39 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.3° perc. +8.7° Assenti 3.7 SE max 4.6 Scirocco 52 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.8 ENE max 5 Grecale 61 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.2 ENE max 5.5 Grecale 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:49

